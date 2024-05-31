شكرا لمتابعة خبر عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الجوية، خالد الزعاق، موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي سيحتفل به العالم الإسلامي خلال الأيام المقبلة.

وقال الزعاق إن من منتصف الشهر الهجري يبدأ القمر يقترب من الشمس، مضيفا أن القمر طول شهر ذي القعدة يحاول أن يدرك الشمس، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة العربية.

ولفت إلى أنه في تمام الساعة الثالثة و30 دقيقة من عصر يوم الخميس 29 ذي القعدة سيدرك القمر الشمس، وحينها سيولد هلال شهر ذي الحجة.

وأكدت أن يوم 7 يونيو هو غرة شهر الحجة، فيما سيكون 15 يونيو وقفة عرفة، بينما يوم الأحد 16 يونيو عيد الأضحى المبارك.