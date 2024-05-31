" تضم سلالات نادرة لإنتاج اللحوم والحليب".. شاهد: أكبر مزرعة إبل في العالم بمنطقة القصيم

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "العربية" تقريرا عن أكبر مزرعة إبل في العالم بمنطقة القصيم.

سلالات نادرة وقال فهاد سليمان الفهاد، مستثمر ورجل أعمال: "تحتوي المزرعة على أكثر من 50 ألف متن من الإبل، وسلالات نادرة لإنتاج اللحوم والحليب.

استثمار وتابع:"يتم الاستثمار مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وسيتم إنشاء منتزه وطني وزراعة أكثر من 100 ألف شتلة، مع الحفاظ على 6 مواقع أثرية مع هيئة التراث، وسوف تساهم المزرعة في جودة للغذاء وصحة الحيوان المذبوح. مصانع أوروبية

وتابع:"نعمل على تحسين السلالات لاختيار أفضل أنواع الإبل للحوم، والتلقيح السريع للإبل". مشيرا إلى أن هذه المزرعة تعتبر أكبر مزرعة إبل في العالم والمعدات المستخدمة من 5 مصانع أوروبية.