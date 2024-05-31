بالصور.. الأميرة الجوهرة بنت طلال تظهر على مجلة "ڤوغ" مرتدية خنجر وبشت والدها

صحيفة الخليج 365: ظهرت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، على غلاف مجلة ڤوغ العربية في عددها الجديد لشهر يونيو 2024م.

وفي الصورة ترتدي الأميرة الجوهرة بشت وخنجر والدها الراحل الأمير طلال، بحسب ما أكدته المجلة.

والأميرة الجوهرة هي رئيسة مجلس إدارة شركة أطلال المجد القابضة، وأسست عدداً من المشاريع والمنصات.

من بين المشاريع التي أسستها الأميرة الجوهرة، مطعم "فايندنج سوشي" وهو أحد المطاعم المحلية الأكثر شعبية في المملكة.

كما أطلقت في عام 2011 م منصة التجارة الإلكترونية "JMH Souk"، ودعمت التعامل مع مصممين الأزياء السعوديين.