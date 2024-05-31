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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الهولندية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال زيارته إلى هولندا، مع مسؤولي كبرى الشركات الهولندية، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
وتضمنت المباحثات استعراض الفرص الواعدة لتوطين صناعات نوعية في المملكة في قطاعات حيوية، مثل المركبات والبتروكيماويات والأغذية، بما يسهم في نقل التقنية المتقدمة وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة.
وجرى بحث فرص تطوير صناعة أغذية ذات قيمة مضافة في المملكة.
منتجات الطلاءكما التقى الخريف مسؤولو شركة "أكزو نوبل" المتخصصة في منتجات الطلاء، وجرى استعراض فرص التوسع في إنتاج الدهانات لتلبية الطلب المتزايد في السوق السعودي.
إضافةً إلى شركة "فدل ندكار" العاملة في صناعة المركبات، وبحث فرص إنشاء مصنع لتوطين صناعة المركبات والشاحنات التجارية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في المملكة.
وناقش الاجتماع التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال عرض قدّمه مدير إدارة تطبيقات الكيماويات المتخصصة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية مصعب الكويتي، وبحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المكلف صالح السلمي.
وشارك في الاجتماع نائب وكيل وزارة التجارة الخارجية الهولندية إيفيت إيشود، والسفير الخاص للمواد الخام الحيوية في هولندا ألارد كاستيلين، ومدير الشؤون التنظيمية والحكومية في الاتحاد الأوروبي آن كروكسون.
إلى جانب مسؤولين من وكالة المشاريع الهولندية، وجامعة دلفت للتكنولوجيا بهولندا، والمنظمة الهولندية التطبيقية، وشركة "دي إس إم" للبتروكيماويات، التي استحوذت عليها شركة "سابك"، والشركة السعودية الهولندية لبيع منتجات التمور.
وتضمنت المباحثات استعراض الفرص الواعدة لتوطين صناعات نوعية في المملكة في قطاعات حيوية، مثل المركبات والبتروكيماويات والأغذية، بما يسهم في نقل التقنية المتقدمة وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة.
نقل التقنية الحديثةوشملت لقاءات الخريف، شركة "نوريون" المتخصصة في البتروكيماويات، وناقش الجانبان سبل التعاون في نقل التقنية الحديثة المستخدمة في صناعة البتروكيماويات، وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المنطقة والعالم، إضافةً إلى شركة "لامب وستون" المتخصصة في صناعة الأغذية.
وجرى بحث فرص تطوير صناعة أغذية ذات قيمة مضافة في المملكة.
منتجات الطلاءكما التقى الخريف مسؤولو شركة "أكزو نوبل" المتخصصة في منتجات الطلاء، وجرى استعراض فرص التوسع في إنتاج الدهانات لتلبية الطلب المتزايد في السوق السعودي.
إضافةً إلى شركة "فدل ندكار" العاملة في صناعة المركبات، وبحث فرص إنشاء مصنع لتوطين صناعة المركبات والشاحنات التجارية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في المملكة.
اجتماع الطاولة المستديرةشارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع عددٍ من المسؤولين الحكوميين الهولنديين في العاصمة أمستردام، لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.
وناقش الاجتماع التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال عرض قدّمه مدير إدارة تطبيقات الكيماويات المتخصصة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية مصعب الكويتي، وبحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المكلف صالح السلمي.
وشارك في الاجتماع نائب وكيل وزارة التجارة الخارجية الهولندية إيفيت إيشود، والسفير الخاص للمواد الخام الحيوية في هولندا ألارد كاستيلين، ومدير الشؤون التنظيمية والحكومية في الاتحاد الأوروبي آن كروكسون.
إلى جانب مسؤولين من وكالة المشاريع الهولندية، وجامعة دلفت للتكنولوجيا بهولندا، والمنظمة الهولندية التطبيقية، وشركة "دي إس إم" للبتروكيماويات، التي استحوذت عليها شركة "سابك"، والشركة السعودية الهولندية لبيع منتجات التمور.