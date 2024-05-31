بعد إدانته بـ 34 تهمة جنائية.. ما هو مصير ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

صحيفة الخليج 365: أدانت هيئة محلّفين في نيويورك، الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية.

جاء ذلك قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

هذا الحكم لن يمنع ترامب من مواصلة ترشيحه، علماً أنه المتوقع أنه سيستأنف هذا الحكم، ويمكن لعملية الاستئناف أن تأخذ سنوات. حسب "الشرق الأوسط".

ويمكن أن يعرض هذا الحكم ترامب لعقوبة السجن المحتملة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يقرر القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على القضية، ما إذا كان سيحكم على ترمب بالسجن أم لا.

وتصل عقوبة تهم تزوير السجلات التجارية إلى السجن 4 سنوات.