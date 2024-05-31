شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 1903 سلال غذائية في عدة مناطق بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 763 سلة غذائية للأسرة المتضررة في محلية قلع النحل بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 4.516 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان 2024.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

1.140 سلة غذائية

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.140 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان، استفاد منها 5.003 أفراد من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.



ويأتي ذلك امتدادا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.