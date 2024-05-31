شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومائج على الجزئين الشمالي والأوسط. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.