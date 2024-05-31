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طقس المدينة المنورة.. رياح شديدة على ينبع والعيص والرايس

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم الجمعة، من رياح شديدة على محافظتي ينبع والعيص ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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