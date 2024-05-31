شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. رياح شديدة على ينبع والعيص والرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم الجمعة، من رياح شديدة على محافظتي ينبع والعيص ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

