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"ضعي حذائك في فمك واصمتي".. شاهد: نيمار يهاجم ممثلة انتقدته

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صحيفة الخليج 365: هاجم لاعب الهلال البرازيلي دا سيلفا، ممثلة انتقدته.

وقال نيمار ف مقطع فيديو: هذه المرأة المجنونة لن تقول اسمي بعد الآن وسوف تعتني بشؤونها الخاصة.

وتابع: اتركيني وشأني هل تريدين الوقوع في مشاكل؟.. ضعي حذائك في فمك واصمتي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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