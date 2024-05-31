"ضعي حذائك في فمك واصمتي".. شاهد: نيمار يهاجم ممثلة انتقدته

وتابع: اتركيني وشأني هل تريدين الوقوع في مشاكل؟.. ضعي حذائك في فمك واصمتي.

وقال نيمار ف مقطع فيديو: هذه المرأة المجنونة لن تقول اسمي بعد الآن وسوف تعتني بشؤونها الخاصة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية