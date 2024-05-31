بالفيديو.. مختصة تكشف عن وصفة طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة والتهابات اللثة وألم الأسنان

صحيفة الخليج 365: كشفت مختصة وصانعة محتوى تدعى كوتش أنيسة، عن وصفة طبيعية للتخلص من التهابات اللثة وألم الأسنان والقضاء على رائحة الفم الكريهة.

وقالت في مقطع فيديو: ضع ملعقة مسمار مع نصف ملعقة ملح الهملايا وكوب ونصف ماء وقم بغليهم على نار عالية لمدة 3 دقائق ثم هدي النار وغطيه لمدة 3 دقائق وصفي الخلطة.

وأضافت: لما تبرد الخلطة خذ كمية منها للمضمضة لمدة 4 دقائق وكررها 5 مرات في اليوم.

وتابعت: فوائد الخلطة هي التخلص من التهاب اللثة وألم الأسنان وتقليل كمية الجير المتراكمة على الأسنان والتبيض ومقاومة التسوس وحساسية الأسنان وتحسين رائحة الفم.