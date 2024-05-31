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بالفيديو.. مختصة تكشف عن وصفة طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة والتهابات اللثة وألم الأسنان

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صحيفة الخليج 365: كشفت مختصة وصانعة محتوى تدعى كوتش أنيسة، عن وصفة طبيعية للتخلص من التهابات اللثة وألم الأسنان والقضاء على رائحة الفم الكريهة.

وقالت في مقطع فيديو: ضع ملعقة مسمار مع نصف ملعقة ملح الهملايا وكوب ونصف ماء وقم بغليهم على نار عالية لمدة 3 دقائق ثم هدي النار وغطيه لمدة 3 دقائق وصفي الخلطة.

وأضافت: لما تبرد الخلطة خذ كمية منها للمضمضة لمدة 4 دقائق وكررها 5 مرات في اليوم.

وتابعت: فوائد الخلطة هي التخلص من التهاب اللثة وألم الأسنان وتقليل كمية الجير المتراكمة على الأسنان والتبيض ومقاومة التسوس وحساسية الأسنان وتحسين رائحة الفم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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