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مصر.. العثور على الطالبة المختفية في ظروف غامضة لأكثر من 7 أيام

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صحيفة الخليج 365: عثرت الأجهزة الأمنية المصرية، على الطالبة جنة عبد الغفار، بعد تغيبها لأكثر من 7 أيام في ظروف غامضة بمحافظة الدقهلية.

وكانت مدينة دكرنس شهدت تغيب فتاة بعد خروجها من الامتحان، واتضح أن الطالبة تدعى جنة عبد الغفار، طالبة في الصف الثاني الثانوي وظهرت وهي تركب توكتوك واختفت، وفق القاهرة 24.

وقال الأب، إن ابنته تعرضت لمحاولة ابتزاز إلكتروني، مضيفا أنه يعتقد أن يكون هناك من هدد ابنته بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ مالي كبير.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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