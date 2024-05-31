السعودية | وزير الصناعة والثروة المعدنية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة مع عددٍ من المسؤولين الحكوميين والشركات الهولندية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع عددٍ من المسؤولين الحكوميين الهولنديين في العاصمة أمستردام؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وناقش الاجتماع التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك من خلال عرض قدّمه مدير إدارة تطبيقات الكيماويات المتخصصة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ مصعب الكويتي، وبحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المكلف الأستاذ صالح السلمي.

وشارك في الاجتماع نائب وكيل وزارة التجارة الخارجية الهولندية إيفيت إيشود، والسفير الخاص للمواد الخام الحيوية في هولندا ألارد كاستيلين، ومديرة الشؤون التنظيمية والحكومية في الاتحاد الأوروبي آن كروكسون، إلى جانب مسؤولين من وكالة المشاريع الهولندية، وجامعة دلفت للتكنولوجيا بهولندا، والمنظمة الهولندية التطبيقية، وشركة “دي إس إم” للبتروكيماويات، التي استحوذت عليها شركة “سابك”، والشركة السعودية الهولندية لبيع منتجات التمور.