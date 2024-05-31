السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الصيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك خلال زيارة سموه إلى العاصمة بكين.

واستعرض الجانبان العلاقات السعودية – الصينية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.