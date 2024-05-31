السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.