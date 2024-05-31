"خالد النمر" يكشف عن أفضل وقت لتناول الأسبرين

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن أفضل وقت لتناول الأسبرين.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: ‏‏أفضل وقت لتناول الأسبرين هو مباشرةً بعد الوجبة الرئيسية يومياً.