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"خالد النمر" يكشف عن أفضل وقت لتناول الأسبرين

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صحيفة الخليج 365: كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن أفضل وقت لتناول الأسبرين.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: ‏‏أفضل وقت لتناول الأسبرين هو مباشرةً بعد الوجبة الرئيسية يومياً.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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