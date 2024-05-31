شكرا لقرائتكم خبر عن أولى طلائع الحجاج من قيرغيزستان تغادر إلى الأراضي المقدسة اليوم والان نبدء بالتفاصيل



ونوه السفير الراضي بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للحجاج والمعتمرين والزوار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

من جهتهم ثمن المسؤولون والحجاج القرغيز الجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وقدموا شكرهم للمملكة وقيادتها ودعواتهم لها بالأمن والأمان والرخاء والازدهار. الدمام - شريف احمد - غادرت أولى طلائع ضيوف الرحمن من الجمهورية القرغيزية، مطار أوش الدولي، اليوم الجمعة، إلى المملكة لأداء مناسك الحج، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، ومفتي مسلمي قرغيزستان عبدالعزيز ذاكروف.ونوه السفير الراضي بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للحجاج والمعتمرين والزوار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله -.من جهتهم ثمن المسؤولون والحجاج القرغيز الجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وقدموا شكرهم للمملكة وقيادتها ودعواتهم لها بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.