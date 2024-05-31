شكرا لمتابعة خبر عن متصدرة غلاف أحد المجلات .. الأميرة الجوهرة بنت طلال ترتدي خنجر وبشت والدها .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، الأنظار بعد ظهورها على غلاف مجلة ڤوغ العربية في عددها الجديد لشهر يونيو 2024م، وهي تجسد الماضي التاريخي والمستقبل البصير للمملكة.

وظهرت الأميرة الجوهرة وهي ترتدي بشت وخنجر والدها الراحل الأمير طلال، وفقًا لما أكدته المجلة.

صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود تلتقط بعناية الخنجر الذهبي لوالدها الراحل، جاهزة لارتدائه كجزء من إحياء ذكراه للجيل القادم.

وتمثل هذه اللحظة رحلة الجوهرة المتوسعة باستمرار، والتي حملت فيها ميراثها من الحب، الذي عملت بجد لتحيا به، بكل عزة وكرامة.

وكانت الجوهرة واحدة من أوائل الشخصيات العامة في المملكة التي دعمت بقوة التصميم المحلي وسعت إلى تنشيطه، حيث تدعم دائمًا ارتداء تصاميم المصممين السعوديين في المشاركات العامة، كما أطلقت منصة التجارة الإلكترونية “JMH Souk” في عام 2011.