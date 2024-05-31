أخصائية تكشف عن الأطعمة التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم.. والبدائل الغنية به

صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، عن مجموعة من الأطعمة التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم.

أطعمة غنية بالحديد

وقالت الأخصائية، إن جسم الإنسان لا ينتج الحديد، بل يحصل عليه من الأطعمة، ولذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد هي اللحوم والكبد والكلى واللسان والمحار واللوز وبذور عباد الشمس والسمسم والشوكولاتة الداكنة والحنطة السوداء والعدس والفاصولياء والبازلاء.

سبب عدم امتصاص الحديد في الجسم

وأوضحت أن السبب وراء نقص الحديد في الجسم هو سوء امتصاصه في الأمعاء، وقد تكون الأسباب هي: أمراض معدية، تناول أدوية مسهلة والتهابات في الأمعاء.

وقد يرجع ذلك أيضا إلى تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الفوسفات، أطعمة نصف مصنعة، النقانق والأجبان والمشروبات الغازية، أطعمة غنية بحمض الأكساليك، السبانخ، الراوند، الفول السوداني المحمص والكاكاو.

كما أن الإفراط في شرب الشاي والقهوة، وتناول قشور الحبوب الكاملة والنخالة والقمح والأرز والذرة والمكسرات، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، يمنع امتصاص الحديد في الأمعاء.