هل التفاح يرفع السكري؟.. استشاري "تغذية" يجيب

صحيفة الخليج 365: أوضح استشاري التغذية العلاجية المصري بهاء ناجي، إمكانية تناول مرضى السكري التفاح بشرط الاعتدال في تناوله.

وقال التفاح من الفواكة الآمنة لمرضى السكري شرط عدم استهلاكها بكميات كبيرة، لافتًا إلى أنه في حالة الاعتدال في تناوله فإنه لا يرفع السكري في الجسم بشكل مباشر، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين بالجسم. حسب مصراوي.

وأشار إلى أنه من المسموح لمريض السكري تناول تفاحتين على مدار اليوم، ناصحًا بعدم تناولهما في وقت واحد، بل يفضل تناول واحدة في بداية اليوم والأخرى في نهايته.