"مُخبأة بطريقة ماكرة'... شاهد: لحظة إحباط تهريب أكثر من 6,5 مليون حبة كبتاجون في البطحاء والقبض على مستقبليها

صحيفة الخليج 365: تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذ "البطحاء" من إحباط محاولة تهريب "6,514,674 "حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ البطحاء، عبارة عن "إطارات كبيرة" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في تجويف الإطارات.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 4 أشخاص.