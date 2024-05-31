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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيريه العراقي والصيني لبحث سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.
وتطرق الجانبان إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقائين، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسعادة مستشار سمو الوزير محمد اليحيى.
لقاء وزير الخارجية الصينيكما التقى سموه، معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك خلال زيارة سموه إلى العاصمة بكين. واستعرض الجانبان العلاقات السعودية - الصينية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقائين، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسعادة مستشار سمو الوزير محمد اليحيى.