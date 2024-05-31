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شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل حج إندونيسيا لـ"اليوم": 241 ألف حاج يسجلون لأداء المانسك هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف قنصل الحج في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية د. نصرالله جاسام خلال حديثه لـ"اليوم" أن الحصة المخصصة لحجاج إندونيسيا بلغت 241 ألف حاج، وهي أعلى نسبة مخصصة لحجاج الخارج، مؤكداً أن آخر وصول لحجاج إندونسيا في الـ 4 من ذو الحجة أو 10 يونيو بإذن الله، وأشار إلى أن انطباع الحجاج للخدمات المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية للحجاج هي دائماً جيدة ويشعرون بالسعادة خلال رحلتهم التي دائماً ما تكون ميسرة وسهلة وتقابل دائماً بالترحيب والورود منذ وصولهم المطار وحتى المغادرة.
وأوضح جاسام أن عدد المعتمرين القادمين من إندونيسيا هذا العام وصل إلى 1.6 مليون معتمر وتم تقديم تسهيلات كبيرة من قبل المملكة من تأشيرات واستقبال والتعاون مستمر بين الحكومتين لرفع مستوى تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.
إتمام كل خدمات الحجاجوبين جاسام أن الاستعدادات المبكرة ساهمت في الانتهاء من إعداد السكن والإعاشة والنقل، وجميعها تم الانتهاء منها ولله الحمد ويتم التعاون معنا من قبل الشركات المقدمة للخدمات في المشاعر وجميعها من أجل راحة الحجاج، موضحاً أن أبرز التحديات التي تواجه الحجاج الإندونيسيين هو تحدي اللغة والتواصل مع الاخرين ومعرفة المناطق، وتم معالجة ذلك من خلال تواجد الموظفين من قبل المملكة ويقدموا المساعدة كثيراً خلال تواجدهم وهم يشعرون أنهم داخل وطنهم ويقومون بأداء مناسكهم بكل يسر
وأوضح جاسام أن عدد المعتمرين القادمين من إندونيسيا هذا العام وصل إلى 1.6 مليون معتمر وتم تقديم تسهيلات كبيرة من قبل المملكة من تأشيرات واستقبال والتعاون مستمر بين الحكومتين لرفع مستوى تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.