شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل حج إندونيسيا لـ"اليوم": 241 ألف حاج يسجلون لأداء المانسك هذا العام والان نبدء بالتفاصيل



إتمام كل خدمات الحجاج وبين جاسام أن الاستعدادات المبكرة ساهمت في الانتهاء من إعداد السكن والإعاشة والنقل، وجميعها تم الانتهاء منها ولله الحمد ويتم التعاون معنا من قبل الشركات المقدمة للخدمات في المشاعر وجميعها من أجل راحة الحجاج، موضحاً أن أبرز التحديات التي تواجه الحجاج الإندونيسيين هو تحدي اللغة والتواصل مع الاخرين ومعرفة المناطق، وتم معالجة ذلك من خلال تواجد الموظفين من قبل المملكة ويقدموا المساعدة كثيراً خلال تواجدهم وهم يشعرون أنهم داخل وطنهم ويقومون بأداء مناسكهم بكل يسر

وأوضح جاسام أن عدد المعتمرين القادمين من إندونيسيا هذا العام وصل إلى 1.6 مليون معتمر وتم تقديم تسهيلات كبيرة من قبل المملكة من تأشيرات واستقبال والتعاون مستمر بين الحكومتين لرفع مستوى تقديم الخدمة لضيوف الرحمن. مبادرة طريق مكة وفيما يتعلق في مبادرة طريق مكة قال جاسام أن هذه المبادرة سهلت الكثير على الحجاج من تخفيف الاجراءات والتي تنهي كافة الإجراءات في إندونيسيا وفي حال الوصول إلى مطار جدة كأنهم ركاب في رحلات محلية، وهذه المبادرة تشمل 50% من حجاج إندونيسيا، وهذا العام لأول مرة تشارك 3 مطارات في إندونيسيا هذه المبادرة.

الدمام - شريف احمد - كشف قنصل الحج في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية د. نصرالله جاسام خلال حديثه لـ"اليوم" أن الحصة المخصصة لحجاج إندونيسيا بلغت 241 ألف حاج، وهي أعلى نسبة مخصصة لحجاج الخارج، مؤكداً أن آخر وصول لحجاج إندونسيا في الـ 4 من ذو الحجة أو 10 يونيو بإذن الله، وأشار إلى أن انطباع الحجاج للخدمات المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية للحجاج هي دائماً جيدة ويشعرون بالسعادة خلال رحلتهم التي دائماً ما تكون ميسرة وسهلة وتقابل دائماً بالترحيب والورود منذ وصولهم المطار وحتى المغادرة.وبين جاسام أن الاستعدادات المبكرة ساهمت في الانتهاء من إعداد السكن والإعاشة والنقل، وجميعها تم الانتهاء منها ولله الحمد ويتم التعاون معنا من قبل الشركات المقدمة للخدمات في المشاعر وجميعها من أجل راحة الحجاج، موضحاً أن أبرز التحديات التي تواجه الحجاج الإندونيسيين هو تحدي اللغة والتواصل مع الاخرين ومعرفة المناطق، وتم معالجة ذلك من خلال تواجد الموظفين من قبل المملكة ويقدموا المساعدة كثيراً خلال تواجدهم وهم يشعرون أنهم داخل وطنهم ويقومون بأداء مناسكهم بكل يسروأوضح جاسام أن عدد المعتمرين القادمين من إندونيسيا هذا العام وصل إلى 1.6 مليون معتمر وتم تقديم تسهيلات كبيرة من قبل المملكة من تأشيرات واستقبال والتعاون مستمر بين الحكومتين لرفع مستوى تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.وفيما يتعلق في مبادرة طريق مكة قال جاسام أن هذه المبادرة سهلت الكثير على الحجاج من تخفيف الاجراءات والتي تنهي كافة الإجراءات في إندونيسيا وفي حال الوصول إلى مطار جدة كأنهم ركاب في رحلات محلية، وهذه المبادرة تشمل 50% من حجاج إندونيسيا، وهذا العام لأول مرة تشارك 3 مطارات في إندونيسيا هذه المبادرة.