شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 45 شابًا وشابة على المهارات التراثية في "بيت الحرفيين" بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التحق 45 شاباً وشابة في البرنامج التدريبي والتطويري لهيئة التراث الذي تنفذه لمدة 12 شهراً في "بيت الحرفيين" بمشروع الرامس في محافظة القطيف؛ بهدف حفظ التراث وتمكين الشباب والفتيات من العمل في مجال الحرف التراثية والمهن اليدوية.

وأوضح مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم الصقهان أن هذه البرامج والدورات التدريبية تهدف إلى المحافظة على الثروة الثقافية، وإبراز جمال الحرف اليدوية العريقة والأصيلة، مع العمل على تطوير قدرات الحرفيين والحرفيات السعوديين، ونشر العديد من التصاميم المبتكرة للحرف، إلى جانب المشاركة الفعالة في المهرجانات والفعاليات وجذب السياح والزوار من داخل المنطقة وخارجها.

ويحتضن "بيت الحرفيين" بمشروع الرامس حرفة المشغولات الخشبية من الصناديق والسفن، وحرفة غزل شبك الصيد، وحرفة "النقدة" التي تعتمد على الذهب والفضة في تطريز الأزياء الشعبية والتراثية.

