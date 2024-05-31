شكرا لقرائتكم طائر البلشون الأبيض المهاجر يحط رحاله في رنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حط طائر البلشون الأبيض المهاجر، رحاله في محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بعد كثافة الأمطار خلال الفترة الماضية

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، طائر البلشون المهاجر وهو يحلق في سماء رنية، بعد وصوله إلى هناك، عقب هطول الأمطار بكثافة.

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توقعات الطقس اليوم

وتوقع المركز نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، وعسير، والباحة)، كما توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها الملموس على المنطقة الشرقية.