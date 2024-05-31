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وزير الداخلية يثمن جهود المتقاعدين بعسير وخدمتهم للدين والوطن

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الرياض - محمد الوسيري - التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والإمارة بمنطقة عسير، بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

خدمة المتقاعدين للوطن

وثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، جهود المتقاعدين التي بذلوها أثناء فترة عملهم وخدمتهم للدين والمليك والوطن، معربًا عن شكره وامتنانه لإسهاماتهم مع زملائهم في حفظ أمن وسلامة الوطن ومقدراته ومكتسباته.

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حضر اللقاء، الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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