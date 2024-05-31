شكرا لقرائتكم مدني جدة ينقذ 3 أشخاص من انهيار مبنى بحي الفيصلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فريقها بجدة باشر انهيار مبنى بحي الفيصلية، وأنقذ 3 أشخاص.

وقالت المديرية عبر حسابها على منصة “إكس”: “الدفاع المدني بجدة يباشر انهيار مبنى بحي الفيصلية، وينقذ 3 أشخاص”.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.