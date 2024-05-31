شكرا لقرائتكم أرامكو السعودية تعلن طرح 1.545 مليار سهم.. الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية، إطلاق الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية الأحد المقبل.

ووفقًا لما نقلته قناة “الإخبارية”، من المقرر أن يكون طرح أرامكو الثاني طرحًا عامًّا ثانويًّا لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

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النطاق السعري لأسهم الطرح

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

وستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

ثاني أكبر طرح

وسيكون الطرح الثانوي لأرامكو السعودية ثاني أكبر طرح في تاريخ السوق السعودي بمتحصلات قد تصل لـ44 مليار ريال حال تحديده عند النطاق السعري الأعلى (29 ريالًا للسهم).