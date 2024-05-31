اخبار السعوديه

أرامكو السعودية تعلن طرح 1.545 مليار سهم.. الأحد المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن طرح 1.545 مليار سهم.. الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية، إطلاق الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية الأحد المقبل.

ووفقًا لما نقلته قناة “الإخبارية”، من المقرر أن يكون طرح أرامكو الثاني طرحًا عامًّا ثانويًّا لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

قد يهمّك أيضاً

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة مصفاة أرامكو سامرف بينبع
بمميزات وشروط.. أرامكو السعودية تفتح القبول لخريجي المرحلة الثانوية

النطاق السعري لأسهم الطرح

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

وستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

ثاني أكبر طرح

وسيكون الطرح الثانوي لأرامكو السعودية ثاني أكبر طرح في تاريخ السوق السعودي بمتحصلات قد تصل لـ44 مليار ريال حال تحديده عند النطاق السعري الأعلى (29 ريالًا للسهم).

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا