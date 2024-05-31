شكرا لقرائتكم جمعية أسر التوحد تشارك في المعرض الدولي 2024 Rehab Expo ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شاركت جمعية أسر التوحد في المعرض الدُّولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل Rehab Expo والذي أُقيم في الرياض بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء الماضي في مركز الرياض الدُّولي للمؤتمرات والمعارض والذي ضمّ كبار الجهات والمؤسسات والجمعيات في ذات القطاع، وذلك ضمن سلسلة مشاركاتها الفاعلة في أهم وأكبر المحافل في القطاع الثالث.

الاستفادة من الخدمات

وتواجدت الجمعية في جناحها الخاص واستقبلت زوار المعرض، كما منحت فرصة التسجيل المباشر للاستفادة من الخدمات المتعددة من الدعم والتمكين والمشروعات والمبادرات.

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اهتمام بذوي الإعاقة

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان “جاءت مشاركتنا في Rehab Expo الدولي بيانًا لما توليه الجمعية من اهتمام دائم وملازم للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي اضطراب طيف التوحد بشكل خاص حيال كل التطوُّرات والمستجدات التي تعدهم بفرص حياتية أفضل من عدة مناحي أبرزها ما توصَّلت إليه العلوم الحديثة والتكنولوجيا والممارسات العالمية الأكثر تطورًا”.

وأضاف: “سُعداء اليوم بما تحتضنه الرياض والمملكة بشكل عام من محافل ومعارض ومؤتمرات تأتي بعوائدٍ وفوائد لا حصر لها لصالح ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية والخدمة، إذ إن هذا الجمع العلمي والمؤسسي العالمي تحت سقف واحد هو واحد من أهم وأجدر الأحداث التي يشهدها القطاع في 2024.. فالحمد لله من قبل ومن بعد.. وسائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد”.

يُذكر أن الجمعية قد شاركت في Rehab Expo 2023 العام الماضي.