شكرا لقرائتكم وزير الداخلية لـ قيادات مكافحة المخدرات: مستمرون في ضبط المروجين بدعم القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وعددًا من قيادات مكافحة المخدرات في منطقة عسير، وذلك في مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بعسير.

الجهود الأمنية مستمرة بدعم القيادة

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للجميع، مؤكدًا أنه بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تستمر الجهود الأمنية في جميع مناطق المملكة لتعقب وضبط مروجي ومهربي المخدرات والتعامل معهم بكل حزم لحماية الوطن من آفة المخدرات، ومن نشاطاتهم الإجرامية.

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وأشاد وزير الداخلية خلال اللقاء، بالجهود التي يبذلها رجال المكافحة في منطقة عسير بجانب زملائهم في القطاعات الأمنية الأخرى للتصدي لمخططات مهربي ومروجي المخدرات التي تستهدف أمن الوطن وشبابه.

إنجازات مكافحة المخدرات

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد اطلع على موجز قدمه منسوبو ومنسوبات مكافحة المخدرات بعسير اشتمل على أبرز الإنجازات التي حققتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إضافة إلى أهم الجوائز المحلية والدولية التي حصلت عليها المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجالات التوعية بأضرار المخدرات.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.