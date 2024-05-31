شكرا لقرائتكم شقيق المواطن المفقود هتان شطا: عينت السفارة لي محاميًا منذ تواصلي معهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بات متابعات الخليج 365 هتان بن غازي شطا المختفي في مصر منذ أكثر من شهر حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تم تبليغ السفارة السعودية والسلطات المصرية بغيابه عن الأنظار في ظل استمرار البحث عنه.

تعيين محامٍ للبحث عن هتان شطا

وقال هاني شطا شقيق هتان شطا لقناة “العربية”: إن السفارة السعودية بالقاهرة عينت له محاميًا منذ تواصله معهم بعد فقد أخيه، لافتًا إلى أن التواصل مستمر معهم من حينها.

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وأكد أنه منذ اليوم الأول من تواصله مع السفارة السعودية تم تحديد الإجراءات وتعيين المحامي، مشيرًا إلى أن أخاه سافر إلى القاهرة في 14 إبريل وفقدت العائلة الاتصال به بعد ذلك بأسبوع.

وأوضح أن الاتصالات والمتابعات على أعلى مستوى للوصول إلى هتان شطا وعودته سالمًا معافًى.

بيان سفارة السعودية

وأكدت سفارة المملكة لدى مصر أنها منذ اليوم الأول لاختفاء متابعات الخليج 365 هتان بن غازي شطا باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورًا في إجراءات البحث والتحري عن متابعات الخليج 365 وظروف اختفائه مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.

وقالت السفارة عبر منصة إكس في بيان لها: إن إجراءات البحث والتحري أكدت أن كاميرا المراقبة تمكنت من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه، ‏ولا يزال البحث المكثف جاريًا عن متابعات الخليج 365 من قبل الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة متابعات الخليج 365.