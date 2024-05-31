شكرا لقرائتكم وزارة الحج تدعو ضيوف الرحمن للتعامل مع مراكز الصرافة المرخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن، إلى التعامل مع شركات الصرافة المرخصة؛ لضمان موثوقية المعاملات المالية.

حفظ حقوق المتعاملين

وأضافت الوزارة، في إنفوجراف صادر عنها عبر منصة “إكس”، أن مراكز الصرافة المرخصة تحفظ حقوق المتعاملين، مشيرة إلى أهمية التأكد من التعامل مع البنوك ومراكز الصرافة المرخصة، وتجنب التعامل مع أشخاص وجهات غير رسمية، عند تحويل الأموال أو استلامها داخل المملكة.

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وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات الصرافة المرخصة من خلال «موقع البنك المركزي، الرقابة، الجهات المرخصة، الصرافة» بالدخول للرابط (هنا).