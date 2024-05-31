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وزارة الحج تدعو ضيوف الرحمن للتعامل مع مراكز الصرافة المرخصة

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الرياض - محمد الوسيري - دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن، إلى التعامل مع شركات الصرافة المرخصة؛ لضمان موثوقية المعاملات المالية.

حفظ حقوق المتعاملين

وأضافت الوزارة، في إنفوجراف صادر عنها عبر منصة “إكس”، أن مراكز الصرافة المرخصة تحفظ حقوق المتعاملين، مشيرة إلى أهمية التأكد من التعامل مع البنوك ومراكز الصرافة المرخصة، وتجنب التعامل مع أشخاص وجهات غير رسمية، عند تحويل الأموال أو استلامها داخل المملكة.

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وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات الصرافة المرخصة من خلال «موقع البنك المركزي، الرقابة، الجهات المرخصة، الصرافة» بالدخول للرابط (هنا).

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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