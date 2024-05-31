شكرا لقرائتكم أداء الميزانية الفعلية لعام 2023.. ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.3% والنفقات بـ16.1% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة المالية، أداء الميزانية الفعلية للسعودية لعام 2023، فشهدت الميزانية الفعلية لعام 2023 ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 7.3%.

ارتفاع النفقات

وبحسب قناة “الإخبارية”، شهدت الميزانية ⁠ارتفاع النفقات لعام 2023 بنسبة 16.1%، كما ارتفع الإنفاق الفعلي في عام 2023 على قطاع الصحة بنسبة 35%.

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وارتفع الإنفاق الفعلي في عام 2023 على قطاع التعليم بنسبة 11%، فيما شهدت الميزانية زيادة في الإنفاق الفعلي في عام 2023 على الخدمات البلدية بنسبة 22%.