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أداء الميزانية الفعلية لعام 2023.. ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.3% والنفقات بـ16.1%

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة المالية، أداء الميزانية الفعلية للسعودية لعام 2023، فشهدت الميزانية الفعلية لعام 2023 ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 7.3%.

ارتفاع النفقات

وبحسب قناة “الإخبارية”، شهدت الميزانية ⁠ارتفاع النفقات لعام 2023 بنسبة 16.1%، كما ارتفع الإنفاق الفعلي في عام 2023 على قطاع الصحة بنسبة 35%.

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وارتفع الإنفاق الفعلي في عام 2023 على قطاع التعليم بنسبة 11%، فيما شهدت الميزانية زيادة في الإنفاق الفعلي في عام 2023 على الخدمات البلدية بنسبة 22%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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