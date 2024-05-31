شكرا لقرائتكم ضبط مواطنين ارتكبا مخالفات القيادة بتهور دون لوحات مع التفحيط بالقريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن المرور بمحافظة القريات ضبط مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يرتكبان مخالفات قيادة المركبة بتهور دون لوحات والتعديل على جسم المركبة وهيكلها والتفحيط، معرضين حياة الآخرين للخطر.

وحسب بيان إدارة المرور، تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الهيئة المرورية.