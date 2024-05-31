شكرا لقرائتكم ملاكمو نزال 5VS5 يتحدون بعضهم في مؤتمر قبل نزال السبت الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصلت أنشطة “أسبوع الملاكمة” الخاص بنزالات السبت المقبل “5VS5” المنتظرة التي ستقام في “المملكة أرينا” ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث أقيم مساء الخميس في “بوليفارد سيتي” المؤتمر الصحفي للملاكمين الـ 12، بالإضافة إلى فرنك وارن وإيدي هيرن ممثلي شركتي ترويج الملاكمة العالميتين “كوينزبري” و”ماتش روم”.

أقوى النزالات بموسم الرياض

وخلال المؤتمر الصحفي، عبر الملاكمون عن سعادتهم البالغة لتواجدهم في هذا الحدث المهم ضمن فعاليات “موسم الرياض”، الذي ارتبط اسمه بمجموعة من أهم وأقوى النزالات العالمية في عالم الملاكمة، موجهين شكرهم الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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كما وجهوا الشكر إلى المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) على تنظيم هذا الحدث الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ لقاءات الملاكمين الذين ينتمون إلى الشركتين.

الرياض عاصمة الملاكمة

وانطلق المؤتمر بحديث ممثلي الشركتين فرنك وارن وايدي هيرن الذين أكدا على أهمية النزال، وأشادا بشجاعة وأداء ملاكميهما واضعين ثقتهم الكبرى فيهم.

كما عبرا عن حجم سعادتهما لهذه الفكرة الإبداعية في عالم الملاكمة من المستشار تركي آل الشيخ، إذ شجعهما على أن تختار كل شركة خمسة من ملاكميها للقاء مع خمسة ملاكمين من الشركة الأخرى، ما جعل فرنك وارن يصف الرياض “بعاصمة الملاكمة في العالم”.

وفي تصريح له حول نزال ملاكمه مالك الزناد مع الروسي ديتمري بيفول، قال فرنك وارن: “لدينا هنا ملاكمين لم يهزما من قبل، كما تعلمون، خسرنا نزالاً رائعاً (خسارة فيوري أمام أوزيك)، ولكن أعتقد أننا حصلنا الآن على نزال رائع آخر. لدينا مالك الزناد، رجل متعطش للنصر، معتاد على الملاكمة خارج أرضه، حيث ذهب إلى أستراليا وهزم جيرارد باملون بأسلوب رائع، وهو يواجه ديميتري بيفول، الذي أعتبره واحداً من أفضل الملاكمين، برصيد 22 انتصار بدون هزيمة، كلاهما سجلاتهما مثالية، ولكن من الواضح أن أحدهما سيخسر هذا النزال. إنها فرصة رائعة، وكثيراً ما رأيت بدلاء في اللحظة الأخيرة يأتون ويغتنمون الفرصة ويحققون اللقب”.

من جهته صرح الليبي مالك الزناد في المؤتمر قائلاً: “أقاتل لأني أسعى لتحقيق النصر، أشكر الجميع على هذه الفرصة، وستشاهدون أداءً في هذا النزال سيجعلكم تقولون كان بإمكاني أن أكون بطلاً للعالم منذ وقت طويل، ولكن هذه هي الفرصة الآن لأكون بطلاً للعالم، وسأصبح بطلاً للعالم قريباً، إن شاء الله سأحقق ذلك”.

ملاكمة احترافية

وحول استراتيجيته في خوض النزال علّق الروسي ديمتري بيفول خلال المؤتمر الصحفي بالقول: “يعتمد الأمر على كيفية سير النزال. قد احتاج إلى التكيف والتغيير، هذه هي الملاكمة الاحترافية، يجب أن تكون قادرًا على تغيير الأسلوب، بدءاً من مرحلة التدريب، ليسهل عليك الأمر في الحلبة. في الجولة الأولى، قد يكون النزال تكتيكيًا، وفي الجولة الثانية قد يصبح أكثر شراسة، ويجب أن تكون جاهزًا لكل الاحتمالات، وأنا مستعد لكل شيء”.

وخلال المؤتمر الذي امتد لنحو الساعة، أطلق الملاكمون تحدياتهم ضد بعضهم البعض بحماسة كبيرة، مصممين على الفوز وتحسين أرقام سجلهم التاريخي في الملاكمة.

يُذكر أنه سيجري جميع الملاكمين اليوم الجمعة “قياس الوزن الرسمي”، وهي المرحلة التي يتم فيها التحقق من أوزان الملاكمين ضمن فئة الوزن الرسمية لكل ملاكم، وذلك قبل المشاركة في نزال السبت الكبير.