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شاهد.. توقعات الجمهور بشأن مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، توقعات الجمهور حول الفائز في المباراة التي تجمع بين النصر والهلال الليلة، في نهائي كأس الملك.

وقال أحد الأشخاص خلال ظهوره في تقرير مصور عبر قناة SSC: "إن شاء الله الهلال بيسجل وبيحسمها"، وأضاف آخر: "عندي ثقة عمياء أننا بناخد الكأس، وإن شاء الله الهلال بيفوز ويكون عند حسن ظني".

وزاد ثالث: "أنا بشوف أنه النصر بيفوز والموضوع صعب على الهلال"، فيما قال آخر "أنا خايف من الهلال، لكن لو بيجيبون تحكيم كويس المباراة بتكون نصراوية".

وتوقع أحد الأشخاص فوز الهلال قائلا: "بإذن الله كأس الملك هلالي وخصم النصر هو الزعيم فمستحيل عليه"، فيما قال آخر"النصر دايما في النهائيات يجملها وإن شاء الله كأس الملك للنصر".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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