شاهد.. توقعات الجمهور بشأن مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، توقعات الجمهور حول الفائز في المباراة التي تجمع بين النصر والهلال الليلة، في نهائي كأس الملك.

وقال أحد الأشخاص خلال ظهوره في تقرير مصور عبر قناة SSC: "إن شاء الله الهلال بيسجل وبيحسمها"، وأضاف آخر: "عندي ثقة عمياء أننا بناخد الكأس، وإن شاء الله الهلال بيفوز ويكون عند حسن ظني".

وزاد ثالث: "أنا بشوف أنه النصر بيفوز والموضوع صعب على الهلال"، فيما قال آخر "أنا خايف من الهلال، لكن لو بيجيبون تحكيم كويس المباراة بتكون نصراوية".

وتوقع أحد الأشخاص فوز الهلال قائلا: "بإذن الله كأس الملك هلالي وخصم النصر هو الزعيم فمستحيل عليه"، فيما قال آخر"النصر دايما في النهائيات يجملها وإن شاء الله كأس الملك للنصر".