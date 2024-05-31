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بالفيديو.. "مواطن" يروي قصة شغفه بالإلكترونيات وأبرز الاختراعات التي توصل إليها بمساعدة زوجته

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صحيفة الخليج 365: روى مواطن يدعى العم أبو قاسم، قصة شغفه بالإلكترونيات وأبرز الاختراعات التي توصل إليها بمساعدة زوجته.

وقال العم أبو قاسم الذي تجاوز ال 50 عاما خلال لقاء مع قناة mbc : " أحب الاختراعات منذ طفولتي، وأي شيء اخترعته كان بدون دراسة". مشيرا إلى أنه تمكن من اختراع جهاز لفتح باب المنزل عن طريق الريموت وتشغيل الإنارة بواسطة الجوال.

ولفت إلى أنه على الرغم من معاناته من الرعشة في يده إلا أن ذلك لم يمنعه من الاختراعات خاصة أن زوجته تحرص على مساعدته.

وأضاف: " أحلم بتوثيق اختراعاتي والحصول على شهادة براءة اختراع".

وأوضحت الزوجة، أن زوجها يأخذ رأيها في أي شيء يريد اختراعه وتقف بجانبه دائما وتقول له " أنت يدك".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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