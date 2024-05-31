طعن شرطي قبل تصفيته..شاهد: شخص ملتحي يحمل سكينا يهاجم سياسي مناهض للإسلاميين في المانيا

صحيفة الخليج 365 : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق هجوم ملتحي بسكين على مسيرة يمينية في مانهایم بألمانيا، وأصاب عدة أشخاص، بينهم شرطي، فيما أطلقت الشرطة النار على المهاجم.

و قالت وسائل الإعلام الألمانية إن شخصًا نفذ هجومًا بالسكين على ركن إعلامي لمنظمة "مناهضة للإسلام" في مدينة مانهايم، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص من بينهم شرطي، قبل أن تطلق الشرطة النار على منفذ العملية.

وقع الهجوم الساعة 11 ونصف قبل ظهر اليوم الجمعة، في ساحة السوق الرئيسية في مدينة مانهايم، التي تقع جنوب فرانكفورت.

ويُظهر مقطع فيديو على موقع يوتيوب كيف قام رجل بطعن مشاركين في فعالية في ساحة السوق في مانهايم بسكين صباح اليوم، قبل أن يصيب أيضًا ضابط شرطة مرتين في منطقة الرقبة من الخلف.

وأكدت وسائل الإعلام الألمانية أن المعتدى عليه هو ميشائيل شتورتسنبرغر، ويبلغ من العمر 58 عامًا، ووصفته بعض وسائل الإعلام بأنه لديه أفكار متطرفة، أما بالنسبة لمنفذ الهجوم، فلم ترد أي أنباء مؤكدة عن هويته أو دوافعه.