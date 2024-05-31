قبل مواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك.. بالفيديو.. «فيتوريا» يكشف الفرق بين مباريات الكؤوس والدوري

صحيفة الخليج 365 كشف روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لفريق النصر، الفرق بين مباريات الكؤوس والدوري، قبل المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر في نهائي كأس الملك.

الحضور الملكي

وقال فيتوريا خلال ظهوره على قناة SSC إن مباريات الكؤوس تكون مباراة واحدة وضد خصم كبير، بخلاف الحضور الملكي في المباراة النهائية، وكلها تفاصيل تصنع أجواء مختلفة ومتميزة.

فوز الأفضل

وأضاف أن مباريات الكؤوس تختلف عن الدوري، خاصة أن نهائي كأس الملك يجمع بين فريقين كبيرين وهما النصر والهلال، وأتمنى أن يفوز الأفضل.

النصر يحتاج للكأس

وتابع أن النصر قدم موسم كبير، وهو الآن يحتاج للفوز ببطولة كأس الملك، خاصة أن الهلال حقق لقب دوري روشن بدون أي خسارة وهو إنجاز.

مواجهة صعة

واختتم فيتوريا أن النصر عليه دخول المباراة من أجل الفوز فقط، لأن الهلال لديه ثقة وقدرات عالية وسبق له الفوز على النصر، لذلك ستكون المواجهة صعبة.