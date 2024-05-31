"طلبت من القاضي إعدامها".. بالفيديو: سجينة عراقية تروي تفاصيل نحر زوجها بسكين وتكشف السبب

صحيفة الخليج 365 : روت سجينة عراقية، قصة قتل زوجها ذبحاً بالسكين بدعوى أنه نشر لها صوراً وهي غير محتشمة.

وأوضحت السجينة عبر قناة الشرقية، أن عمرها الآن 22 سنة، وارتكبت الجريمة قبل عامين عندما كانت تبلغ من العمر 22 سنة، مشيرة إلى أنها لديها طفل واحد.

وقالت السجينة:"الجريمة اللي صارت كانت بدايتها نشر صور في عرس وتسبب في طلاقهما، ورجعا لبعضهما بعد الطلاق مرة أخرى، ولكن زوجها فاجأها بنشر صور غير محتشمة لها".

وأضافت:" أنا ندمت على ارتكاب الجريمة، ولكن كل ذكروه إني تأثرت بمشاهدة المسلسلات غير صحيح، وقدمت للقاضي طلبات بتنفيذ الإعدام ما أريد أظل في السجن".