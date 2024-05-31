نجوى فؤاد : سألت الشيخ الشعراوي الرقص حلال ولا حرام .."قالي لو حلال أو حرام مكانش ربنا فتحلك السكة دي ومكانش نجحك فيها"

صحيفة الخليج 365 : كشفت الراقصة المصرية المعتزلة نجوى فؤاد، تفاصيل مقابلتها مع الشيخ الشعراوي في طائرة قبل 20 عاماً، وسؤالها له عن الرقص إذا كان حلال أم حرام".

وقالت نجوى فؤاد خلال برنامج شاي بالياسمين المعروض على قناة النهار:"سألت الشيخ محمد متولي الشعراوي، هل الرقص حلال أم حرام، لما قابلته في طيارة قبل 20 سنة".

وأضافت:"قلتله هو الرقص حلال ولا حرام، قالي لو حلال أو حرام مكانش ربنا فتحلك السكة دي مكنش نجحك فيها، هو اللي قسملك كده والحساب بقى عنده".

وتابعت:"معرفنيش حلال ولا حرام، قالي ربنا فتحلك الطريق ده عشان تاكلي منه عيش".

وأكدت نجوى أنها لم تفعل في حياتها شيئا تحتاج أن تعلن توبتها عنه الآن، لافتة أن لقاءها بالشعراوي كان بعد عودتها من أداء مناسك العمرة واعتزالها الرقص الشرقي.