هل يحق لأي شخص فتح باب الكعبة.. بالفيديو: أحد أبناء كبير السدنة يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف عبد العزيز الشيبي أحد أبناء كبير سدنة بيت الله الحرام، إذا كان يحق لأي شخص أن يفتح باب الكعبة.

وقال الشيبي في تصريح للإخبارية مستشهدا بالقرآن الكريم:" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسيدي رسول الله عندما سلم المفتاح إلى بني أبي طلحة اللي هو جدنا قال خذوها يا بني أبي طلحة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم".