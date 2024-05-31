شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ممنوعات أثناء الدخول للمسجد الحرام.. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

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موسم الحج

الدمام - شريف احمد - نصح مركز توعية ضيوف الرحمن، بوزارة الحج والعمرة، بعدم اصحطاب بعض الأشياء إلى المسجد الحرام.وزارة الحج والعمرة نشرت تغريدة على منصة إكس، أمس الخميس، قائلة: "قبل الذهاب إلى المسجد الحرام، تأكّد من عدم اصطحاب ما يُمنع دخوله، لتضمن رحلة ميسّرة وسلسة".وشملت هذه الأشياء:

دشنت رئاسة الشوؤن الدينية بالمسجد النبوي اليوم الخميس، المركز الإعلامي لموسم الحج لعام 1445هـ بحضور رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والإعلاميين ومراسلي القنوات بالمدينة المنورة.

وأوضح السديس أن إنشاء المركز الإعلامي بوكالة المسجد النبوي، جاء لمواكبة المتغيرات الإعلامية وتجددها، وللتناغم والتنسيق مع المنظومة الإعلامية المتنوعة بقطاعاتها المختلفة، لتغطية رسالة الحرمين الدينية الإعلامية وبثها، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر صناعة محتوى ديني معتدل.