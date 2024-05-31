شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف": خطة متكاملة لتشغيل المراكز الميدانية والتوعوية في الحج والان نبدء بالتفاصيل

توعية رقمية

الدمام - شريف احمد - أوضح فضيلة وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1445هـ، تأتي لتتكامل وتتعاون مع الجهات الحكومية في تقديم أعلى الخدمات.حيث أعدت خطة رئيسة متكاملة وخطة طوارئ، تشتمل على تكليف العدد المناسب من منسوبيها لتشغيل جميع المراكز الميدانية والتوعوية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية التي تشارك فيها الرئاسة العامة.وأوضح الشليل، أن الخطتين تبين آلية مشاركة الوكالات والإدارات وتحديد مهامهم في حج هذا العام، ومنها وكالة الشؤون الميدانية والقضايا؛ التي تشارك من خلال لجنة الميدانية والعمليات، لتحديد مهام العاملين في المراكز الميدانية التوعوية ونقاط التوزيع وفقًا لتنظيم الرئاسة العامة، والمتابعة والإشراف على سير عمل اللجنة، والتأكد من القيام بالعمل وفق التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية.وأكد حرص اللجنة على التعاون مع اللجان الأخرى، على تفعيل التوعية الرقمية، وتوزيع مخرجات الرئاسة العامة وفق الوسائل الحديثة بعدة لغات، وإرشاد الحجاج في تطبيق الهدي النبوي عند أداء مناسك الحج والعمرة، ونشر العقيدة الصحيحة والتحذير مما يضادها.