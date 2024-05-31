وبيّنت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن التقديم يشمل برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات كليات التربية، والحقوق، والحاسب الآلي، والآداب، ممن تنطبق عليهم الشروط العامة للقبول، من خلال تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه بجامعة طيبة حتى الـ 27 من ذي القعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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