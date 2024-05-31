شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن تسعيني ترك الدراسة ليتخصص في بيع الزي الشعبي الجازاني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن قصة ترك الدراسة في المدرسة الابتدائية واتجه لعالم التجارة والتخصص في بيع الزي الشعبي الجازاني.

وذكر “عم عبده” أن موقف مع معلمه في الصف الرابع الابتدائي جعله يترك المدرسة ويتجه للتجارة، مشيرا إلى أن هذا الأمر حدث عندما ضربه المعلم بقوة جعلته لا يرى بشكل جيد السبورة، وفقا لما ذكره بقناة mbc.

ولفت إلى أنه قضى نحو 75 عاما يمارس بيع الزي الشعبي الجازاني، مشيرا إلى أنه وجد أن الطلب يزداد حول هذا الزي فبدأ في تطويره وتصميم رسوماته.