شكرا لمتابعة خبر عن شقيق المواطن المفقود بمصر: توجه للقاهرة بعد عيد الفطر وفقدنا الاتصال به .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف شقيق المواطن المفقود في مصر هتان شطا، عن تفاصيل اختفاء شقيقه بعد توجه للقاهرة بعد عيد الفطر.

وقال شطا خلال مداخلة على قناة العربية :” أن شقيقه كان يتردد على مدينة القاهرة للسياحة والتزود ببعض الدورات التدريبية الخاصة بمجال التدريب الإرشادي.”

وأوضح أن شقيقه بعدما قضى إجازة عيد الفطر في جدة مع العائلة، عاد إلى القاهرة في يوم 14 أبريل، وبعدها بأسبوع فقدوا الاتصال بع “، لافتًا أنهم تقدموا ببلاغ إلى السفارة السعودية والجهات الأمنية.

فيما أكدت سفارة المملكة أنه منذ اليوم الأول لاختفاء الشاب هتان غازي شطا، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر التي شرعت فورا في إجراءات البحث والتقصي عن المواطن وظروف اختفائه.

ووفقًا لبيان سفارة المملكة في مصر فإن الجهات الرسمية والأمنية استعانت بكاميرات المراقبة الأمنية المتوافرة لديها، إذ تمكنت الكاميرات من تسجيل خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بحي التجمع الخامس قبل اختفائه.

وأفاد شقيق المواطن المفقود في مصر بأن السفارة عينت له محاميًا منذ تواصله معهم بعد فقدان أخاه، لافتًا أن التواصل مستمر معهم من حينها حتى الآن .