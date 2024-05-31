شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد ضوابط إعفاء نشاط إدارة النفايات من متطلبات الترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة، معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها.

وجاء فى القرار رقم 5208104 وتاريخ 01 /11/ 1445هـ إن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات ، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (332291) بتاريخ 18 /10/ 1443 هـ، القاضي بالموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5 /1/ 1443هـ، وإلى المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، والتي نصّت على أنه: “يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

وبناء على ما سبق قرر وزير البيئة والمياه والزراعة ما يلي:

أولاً: اعتماد معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ من يلزم لاعتماده وتنفيذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.