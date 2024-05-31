شكرا لمتابعة خبر عن الشيبي : لا يجوز لغير سدنة بيت الله الحرام فتح باب الكعبة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال عبد العزيز الشيبي، أحد أبناء كبير سدنة بيت الله الحرام، إنه لا يجوز لغير سدنة بيت الله الحرام فتح باب الكعبة.

واستشهد على ذلك بقول الله تعالي :” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا” وكذلك الحديث القدسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:”ستبقى سدانة هذا البيت ما بقي البيت أو لبنة من لبناته”.

وأكد أن هذا الحديث جعل الناس يعترفوا بأن الأسرة هي التي لها الحق الوحيد لدخول هذا الباب والحفاظ على مفتاحه.

ونوه بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين يهتمون بهذه الأسرة، وأن تبقى لها أمانة دخول بيت الله الحرام وحيازة مفتاحه.