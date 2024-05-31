شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتبرع بإحدى كليتيه لطفلة في تبوك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بادر مواطن بالتبرع بإحدى كليتيه لطفلة في تبوك لينهي معاناتها مع المرض، بعد فشل التبرع لها من قبل أخيها.

وقال المواطن عبدالله العنزي، الذي بادر بتبرعه بإحدى كليتيه للطفل خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» : إنه بدأ التفكير في ذلك الأمر منذ أن كان يتردد على المستشفى في تبوك ورؤيته معاناة مرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف أنه أبلغ مسؤولي مستشفى الملك سلمان بتبوك برغبته في التبرع، وبعد إجراء التحاليل أثبتت التطابق مع الطفلة حنان الحويطي.

وأشار العنزي إلى أن والده ايضا كان من مرضى الكلى، حيث كان يقوم بعمليات غسيل الكلى قبل 25 عاما.