"العبدلي" مديرًا لمكتب رئيس هيئة التعليم والتدريب

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور وليد بن محمد الصالح، قرارًا بتعيين الأستاذ نايف بن مونس العبدلي، مديرًا عامًا لمكتب رئيس الهيئة.

خالص الأمنيات لـ"العبدلي" بدوام التوفيق والسداد، وألف مبارك.

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